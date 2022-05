Jugendarbeit in Siegburg : Politik diskutiert über das Projekt „Bahnhof Brückberg“

Siegburg Das Evangelische Jugendwerk hat im Jugendhilfeausschuss in Siegburg die Idee zur offenen Jugendarbeit in zwei ausrangierten Bahnwaggons auf dem Brückberg vorgestellt. Im Gremium gab es eine kontroverse Diskussion über das Projekt.

Partizipation ist der Schlüssel des Projektes, das das Evangelische Jugendwerk auf dem Gelände hinter den beiden Brückberger Schulen anstoßen, betreuen und begleiten will. Das gelte für die Jugendlichen, die den „Bahnhof Brückberg“ künftig mit Leben füllen und gestalten sollen, aber auch für die Anwohner, Vereine und die Schulen, die beteiligt werden. „Es ist ein offener Prozess, wir wollen bewusst vorher nicht so viel festlegen“, erklärte die stellvertretende Jugendwerk-Leiterin Charlotte Drücker. Die Eisenbahnwaggons böten differenzierte Möglichkeiten für ganz unterschiedliche Angebote. Fest steht bislang nur, dass es an zwei Tagen in der Woche ein offenes Spielangebot für Kinder ab sechs Jahren und regelmäßig Workshops für Jugendliche geben soll.