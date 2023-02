Stadtentwicklung in Siegburg : Politik fordert Tempo bei der Umsetzung des Masterplan Haufeld

Stadtentwicklung in Siegburg

Das Areal Haufeld: Das Büro „De Zwarte Hond“ hat den Masterplan visualisiert, auf dessen Basis die Stadt Siegburg das Gebiet entwickeln will. Foto: Visualisierung: De Zwarte Hond

Siegburg Über den Masterplan Haufeld hat die Stadt Siegburg ihre Leitziele für die Entwicklung des Gebiets zwischen ICE-Bahnhof, Bahnlinie und Innenstadt festgelegt. Mit dem Bau seniorengerechter Wohnungen und einer neuen Turnhalle für das Gymnasium Alleestraße geht sie erste Schritte an. CDU und Grüne fordern aber mehr.

Das Potenzial, das im Haufeld steckt, haben die Verwaltung in Siegburg und die Politik vor Jahren entdeckt. Um es auch zu nutzen, haben sie einen Masterplan für das 8,5 Hektar große Gebiet zwischen ICE-Bahnhof, Bahnlinie, Wilhelm- und Von-Stephan-Straße erstellen lassen. Der sieht eine Mischung aus Wohnen und Gewerbe vor. Ende 2019 hat die Politik den Plan als Leitbild für die künftige Entwicklung im Haufeld beschlossen. Jetzt fordern CDU und Grüne, dass es in den einzelnen Baufeldern an die konkrete Umsetzung geht. Deswegen haben sie den Masterplan Haufeld auf die Tagesordnung des nächsten Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss setzen lassen.