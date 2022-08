Personalie in Siegburg : Politik weist Beanstandung der Beigeordneten-Wahl zurück

Siegburg Im Juni hat der Siegburger Rat einstimmig einen neuen Ersten Beigeordneten gewählt. Nach Ansicht der Kommunalaufsicht fehlt diesem aber die ausreichende Führungserfahrung. Das sieht die Politik anders.

Die Siegburger Politik hält an Matthias Bamberger als neuem Ersten Beigeordneten fest. In seiner Juni-Sitzung hatte der Rat diesen einstimmig zum Nachfolger von Ralf Reudenbach gewählt, der Ende März nach zwei Amtszeiten in Ruhestand gegangen ist. Die Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises hatte anschließend jedoch Bürgermeister Stefan Rosemann im Juli angewiesen, diese Wahl offiziell zu beanstanden. Aus ihrer Sicht erfüllt der Gewählte nicht in ausreichendem Maße die geforderte Erfahrung für das Amt. Das sieht der Rat parteiübergreifend anders. Deswegen wies er die Beanstandung in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig zurück.