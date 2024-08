Kontrolle an Schulen Polizei entdeckt neun Kinder ungesichert in Autos

„Die alarmierenden Ergebnisse der Verkehrskontrollen haben uns dazu veranlasst, noch einmal darauf hinzuweisen“, erklärt Birk. Ob sich die Situation in den vergangenen Jahren verschärft hat, kann er nicht sagen. „Das haben wir nicht nachgehalten“, so der Pressesprecher. Gleichzeitig gibt er Tipps, wie man Kindern das Sicherheitssystem schmackhaft machen kann: „Lassen Sie ältere Kinder bei der Auswahl des Schutzsystems mitreden. Nur dann akzeptieren sie den Sitz auch.“ Insgesamt sollten Sitzerhöhungen erst ab einer Körpergröße von 110 Zentimeter, also in der Regel im Alter von fünf Jahren, eingesetzt werden, wie er rät. Damit der Sicherheitsgurt nicht am Hals des Kindes anliegt, sollte man die Gurthöhenverstellung an dessen Körpergröße anpassen. Wenn sich das Kind selbst anschnallt, sollten die Erwachsenen den Gurtverlauf überprüfen, denn ein aus Bequemlichkeit unter dem Arm durchgeführter Schultergurt gilt als äußerst gefährlich.