Auftaktveranstaltung in Much Polizei informiert zum Start in die Motorradsaison

Wenn die Temperaturen steigen und die Sonne sich wieder häufiger zeigt, sind sie wieder vermehrt auf den bekannten Strecken in der Region unterwegs – Biker mit ihren Motorrädern. Zum Start der Motorradsaison lädt die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg für Sonntag, 23. April, an der K35 zu ihrer schon traditionellen Auftaktveranstaltung. Nach einer coronabedingten Zwangspause wollen die Beamtinnen und Beamten der Verkehsunfallprävention in der Zeit von 10 bis 15 Uhr am Café „Alte Schule“, Niederbohnrath 70, in Much für die besonderen Gefahrenlagen sensibilisieren und vor allem mit Bikern in Kontakt kommen.