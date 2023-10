Unfall in Siegburg Polizeiwagen im Einsatz stößt mit Sushi-Auslieferer zusammen

Kurz nach 20 Uhr am Sonntagabend kam es auf einer Siegburger Kreuzung zu einem Unfall mit einem Streifenwagen der Polizei. Der Fahrer eines Sushi-Auslieferungsunternehmens wurde bei der Kollision leicht am Handgelenk verletzt und vorsorglich zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Die drei Polizeibeamten im Streifenwagen blieben unverletzt.