Polizei in Siegburg Aus diesen süßen Welpen werden mal Polizeihunde

Jax und Thora heißen die neuen Mitarbeiter in der Polizeiwache in Siegburg. Die Geschwister sind gerade einmal zehn Wochen alt und beginnen nun ihre Ausbildung – als Diensthunde der Polizei. Seit zwei Wochen sind die beiden in der Obhut von Marc Pfeifer und Mark Renner, den ausgebildeten Diensthundeführern in Siegburg.