Festnahme in Siegburg : Starker Marihuana-Geruch wird mutmaßlichem Dealer zum Verhängnis

Festnahme in Siegburg

Siegburg Am Mittwochnachmittag hat die Polizei in Siegburg einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der Mann leistete erheblichen Widerstand. Ein möglicher Komplize des Festgenommenen konnte fliehen.

Zwei Zivilfahnder der Siegburger Polizei haben am Mittwochnachmittag einen 30-jährigen Mann aus Sankt Augustin festgenommen. Er hatte in seiner Umhängetasche größere Mengen Marihuana in unterschiedlichen Tütchengrößen bei sich. Nach Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass der Verdächtige bereits mehrfach wegen Drogendelikten polizeilich aufgefallen war.