Aus dem Siegburger Amtsgericht 26-Jähriger pöbelt und greift Polizeibeamte an

Die Polizeibeamten sagten aus, am Tattag zu einem Einsatz in einer Unterführung am Bahnhof gerufen worden zu sein, wo drei Personen in Streit geraten waren. Da die Bundespolizei schon alles unter Kontrolle hatte, waren sie zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt, so die Beamten. Auf dem Weg dorthin sei ihnen der Angeklagte in der Unterführung am Bahnhof laut gegen die Polizei im Allgemeinen pöbelnd entgegengekommen. Er habe sie auch sofort mit Kraftausdrücken wie „Drecksbullen“ und „Sackgesichter“ beleidigt.