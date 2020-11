Einsatz in Siegburg : 26-Jähriger bespuckt und attackiert Rettungskräfte und Polizei

Siegburg Ein Mann hat in Siegburg eine Passantin bespuckt, Rettungskräfte angegriffen und eine Polizistin getreten. Im Krankenhaus bedrohte er dann die Ärzte.

Ein Mann hat in Siegburg eine Passantin, Rettungskräfte und die Polizei bespuckt und körperlich attackiert. Eine Passantin entdeckte den 26-jährigen Mann am Freitag gegen 17.30 Uhr. Er lag reglos auf einer Parkbank in der Straße „Am Heckershof“. Die Frau verständigte den Notruf und sprach den Mann an. Wie die Polizei mitteilte wurde der Mann daraufhin aggressiv und spuckte die Frau an.