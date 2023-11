Diebstahl in Siegburg Wertvoller Porsche 911 aus Tiefgarage gestohlen

Aus einer Tiefgarage in der Jean-Dohle-Straße in Siegburg ist ein auffälliger Porsche 911 gestohlen worden. Der rote Oldtimer aus dem Jahr 1982 wurde von bislang unbekannten Tätern im Zeitraum zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 15.30 Uhr aus der Tiefgarage gestohlen. Das berichtete ein Sprecher der Polizei am Montag.