Landgericht Bonn : Privatdetektiv vor Gericht: GPS-Sender angebracht?

Siegburg/Bonn Ein 45-jähriger Ermittler ist wegen Verstoßes gegen den Datenschutz angeklagt. Eine Eitorferin hatte ihn für die Beschattung des Ex-Partners engagiert.

Er soll seiner Zielperson nämlich mithilfe eines an deren Wagen befestigten GPS-Senders gefolgt sein. Der Mann ging in Berufung und nach dem ersten Verhandlungstag am Bonner Landgericht sieht es nun so aus, als ob das erstinstanzliche Urteil tatsächlich auf der Kippe steht. Die SIM-Karte des Geräts war nämlich seinerzeit gar nicht funktionstüchtig, wie Spezialisten des LKA herausgefunden hatten.