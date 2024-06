Prozess am Landgericht Bonn „Du hast mich kaputt gemacht, jetzt mach ich dich kaputt“

Letzten Endes waren die Beschuldigungen des Komplizen für das Gericht nicht zu verwerten: Vor der 11. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht ist eine 32-jährige Frau aus dem rechtsrheinischen Siegkreis zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe wegen Beihilfe zu Raubüberfällen und Wohnungseinbrüchen verurteilt worden. Die Vorwürfe, die ihr früherer Lebenspartner gegen seine Ex erhoben hatte, wären allerdings für eine weit höhere Strafe gut gewesen, wenn das Gericht den Schilderungen vertraut hätte. Letzten Endes waren die Richter aber überzeugt, dass der Mann sich mit den Beschuldigungen gegen seine Ex nur selber entlasten wollte.