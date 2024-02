Gefälschte Arzt- und Therapierechnungen Troisdorfer betrog seine Krankenkasse 131-mal

Über vier Jahre hat es gedauert, bis ihm seine Krankenversicherung auf die Schliche kam. Jetzt verurteilte ein Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Herbert Prümper am Siegburger Amtsgericht einen 45-jährigen Troisdorfer zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten wegen gewerbsmäßigen Betruges in 131 Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschung. Die Strafe wurde allerdings zur Bewährung ausgesetzt. Der Angeklagte räumte alle Taten vollumfänglich ein.