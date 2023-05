Messerattacke in der Klangfabrik Erinnerung an einen starren Blick in der Tatnacht

Die 40-Jährige, die ihren erst wenige Wochen alten Säugling mit in den Gerichtssaal gebracht hatte, ist eine der wichtigsten Zeugen in dem Verfahren: Sie ist die Lebensgefährtin des älteren Bruders des Verstorbenen, der in den frühen Morgenstunden des 30. Juli 2022 bei der Auseinandersetzung in der Diskothek Klangfabrik in Siegburg ebenfalls schwer verletzt worden war.