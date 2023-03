Prozessauftakt nach Vorfall in Diskothek in Siegburg : Prozess nach tödlichem Messerangriff in der Klangfabrik beginnt im April

Prozessauftakt nach Vorfall in Diskothek in Siegburg

Bonn/Siegburg Die Staatsanwaltschaft Bonn hat Anklage gegen zwei Männer erhoben. Ab April müssen sie sich vor dem Bonner Landgericht wegen des tödlichen Messerangriffs in der ehemaligen Diskothek Klangfabrik in Siegburg verantworten.

In der vergangenen Woche hat die Bonner Staatsanwaltschaft zwei Männer angeklagt, die im Juli 2022 an dem tödlichen Messerangriff in der Diskothek „Klangfabrik“ in Siegburg beteiligt waren. Wie das Landgericht Bonn am Donnerstag mitteilte, steht nun auch der Termin für den Prozessauftakt: Ab Montag, 17. April, müssen sich ein 24-Jähriger und ein 23-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Insgesamt sind acht Verhandlungstermine angesetzt.