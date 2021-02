Vorwurf der Körperverletzung in Siegburg : Prozess nach Weihnachtsfeier im Saunaclub

SIEGBURG Ein Troisdorfer soll eine Servicekraft in einem Saunaclub geschlagen haben. Nun fand der Prozess statt. Doch die Zeugin ist nicht erschienen.

Weil er eine Servicekraft in einem Lohmarer Saunaclub geschlagen haben soll, musste sich ein 47-jähriger Troisdorfer vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten. Der Vorwurf lautete Körperverletzung. Die als Zeugin geladene Frau, mittlerweile wohnhaft in Duisburg, erschien allerdings nicht.

Wie der Angeklagte aussagte, habe er am 21. Dezember 2019 eine Weihnachtsfeier begehen wollen, und im Kollegenkreis sei man dann auf die Idee gekommen, die Geburt Christi in besagtem Saunaclub zu feiern. Dort sprach die Männerrunde nicht nur kräftig dem Alkohol zu, sie ließen sich auch gerne von den Servicekräften zu weiterem Tun verführen. Nur eben der Angeklagte nicht.

„Schlwappschwanz“ und „Spießer“ habe sie ihn genannt

Er habe der Frau, die schließlich Anzeige erstattete, erklärt, zu betrunken zu sein. Und das habe seiner Manneskraft geschadet, was er der Dame auch sagte. Die aber bot ihm an, über Mittel zur Stärkung zu verfügen. Das Mittel stellte sich dann als Kokain heraus, was der Angeklagte damals rigoros ablehnte. Daraus habe sich ein Streit entwickelt, in dessen Verlauf die Frau ihn nicht nur mit ihren Highheels attackiert, sondern auch „Schlappschwanz“ und „Spießer“ genannt habe. Es könne sein, dass er die Frau von sich weggeschubst habe, mehr jedoch nicht. Auch die von anderen herbeigerufene Polizei konnte schließlich keine sichtbaren Verletzungen bei der Frau feststellen.