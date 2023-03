Prozess in Bonn hat begonnen Mit knapp zehn Kilo Hasch auf der Raststätte Siegburg erwischt

„Wir geben uns nicht der Illusion hin, dass in diesem Saal nie gelogen wird“, sagte die Vorsitzende Richterin Isabel Köhne und schaute dem Angeklagten direkt ins Gesicht. Aber die Geschichte, die der 36-jährige Amsterdamer erzähle, sei schon einigermaßen abstrus. Seit Mittwochvormittag muss sich der Mann vor der 11. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht unter Köhnes Vorsitz wegen illegaler Drogeneinfuhr sowie Drogenhandels verantworten. Er war am 6. Dezember vergangenen Jahres mit genau 9.815 Gramm Haschisch erwischt worden, als er auf der Fahrt in Richtung Süden eine Pause auf dem Rastplatz Siegburg eingelegt hatte.