Tödlicher Messerangriff in Siegburg Neue Details zum Prozessauftakt „Klangfabrik“ am Montag

Zwei 24-jährige Männer aus dem Raum Siegburg müssen sich ab Montag wegen eines tödlichen Messerangriffs in der Siegburger „Klangfabrik“ im Juli 2022 vor der vierten Großen Strafkammer in Bonn verantworten. Wie Jonas Stallkamp von der Bonner Staatsanwaltschaft dem GA auf Anfrage bestätigt, werde nicht mehr wegen versuchten Mordes angeklagt. Dazu gebe es nicht hinreichende Hinweise. Dem in Haft befindlichen Hauptbeschuldigten werden der Anklage zufolge Totschlag, Beteiligung an einer Schlägerei und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der zweite Tatverdächtige muss sich wegen Schlägerei und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Es sind acht Verhandlungstage angesetzt.