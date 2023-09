Neben dem Siegburger Amtsgericht Neues Gebäude für Cum-Ex-Prozesse wächst in die Höhe

Neues Gebäude für Cum-Ex-Prozesse wächst in die Höhe

Siegburg · Neben dem Siegburger Amtsgericht entsteht derzeit das neue Prozessgebäude für die Cum-Ex-Verhandlungen am Bonner Landgericht. Ab Oktober 2024 sollen die ersten Prozesse laufen.

08.09.2023, 05:00 Uhr

Blick vom Siegburger Amtsgericht auf den Neubau, der auf dem früheren Parkplatz in die Höhe wächst.

