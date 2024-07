Angebote für queere Jugendliche Awo Siegburg hisst die Regenbogenflagge

Bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Siegburg weht derzeit die Regenbogen-Flagge. Der Awo-Vorstand hisste sie gemeinsam mit der nicht-binären The Voice of Germany Gewinnerin Anny Ogrezeanu und dem Siegburger Bürgermeister Stefan Rosemann. Awo und Stadt wollen damit ein Zeichen für Diversität in Siegburg setzen. Queere Menschen seien im Alltag immer noch mit Diskriminierung, Gewalt und rechtlichen Ungleichheiten konfrontiert, so die Stadt. Deshalb sei es umso wichtiger, sich für Vielfalt und Toleranz einzusetzen. Damit begegnet Siegburg auch dem Rechtsruck in der Gesellschaft.