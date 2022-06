Beliebtes Siegburger Entenrennen : Das Sieger-Quietscheentchen gibt es wieder nur im Online-Livestream

So gingen vor Corona an die 3000 Enten an den Start. In diesem Jahr ist es die Hälfte. Foto: Holger Arndt

Siegburg Das beliebte Siegburger Entenrennen können Interessierte auch in diesem Jahr leider nur virtuell im Online-Livestream verfolgen. Warum es sich trotzdem lohnt, Entenpate zu werden, verrät Organisator Jörg-Peter Schlieder.



Von Paul Kieras

Auch in diesem Jahr wurde das traditionelle Entenrennen der Jugendbehindertenhilfe (JBH) auf dem Mühlengraben coronabedingt abgesagt. Die beliebte Quietscheenten-Aktion fällt aber nicht ganz aus, sondern findet am Samstag in einer alternativen Form statt. Die Siegerenten werden nämlich, wie schon im vergangenen Jahr, nicht per Zieleinlauf am Obi-Gelände auf der Zange ermittelt – stattdessen angeln Kinder der integrativen Kindertagesstätte „Kinderburg Veronika Keller“ die Plastiktiere aus kleinen Bassins.

„Probleme hat uns nicht das Entenrennen selbst bereitet, sondern die Planung des großen Rahmenprogramms auf dem Obi-Parkplatz“, erklärt Jörg-Peter Schlieder, Mitglied des JBH-Vorstands, Organisator und Projektleiter des Spektakels, das normalerweise jedes Jahr Hunderte von Wettpaten und Besuchern anlockt. Die Hüpfburgen und andere große Spielgeräte müssten mindestens ein halbes Jahr vorher geordert werden, so Schlieder: „Und im Dezember und Januar war die Coronaentwicklung noch nicht absehbar.“ Daher wurde der Großteil des Festes erneut in den virtuellen Raum verlegt.

Wieder viele Preise zu gewinnen

100 Preise im Gesamtwert von über 11.000 Euro sind zu gewinnen, kündigt Schlieder an; mehr als im vergangenen Jahr. Die Prämien wurden wieder von lokalen Sponsoren gestiftet. Durch den Erwerb eines Adoptionsscheines für drei Euro kann man „Pate“ für eine Ente werden. Auch wenn in diesem Jahr nur 1500 Enten an den Start gehen, bei den Rennen auf dem Mühlengraben sind es sonst immer doppelt so viele: „Wir wollen bewusst nur 1500 Scheine ausgeben, um die Gewinnchancen zu erhöhen“, sagt der Organisator. „So gewinnt jede 15. Ente.

Interessenten können laut Schlieder leider nicht vor Ort bei der Gewinnermittlung dabei sein, das Geschehen aber ab elf Uhr online per Livestream verfolgen. „So hat jeder die Gelegenheit, gleich anhand der jeweiligen Nummer auf der Bauchseite zu sehen, ob seine Ente gewonnen hat.“ Es werde auch einiges an Unterhaltung geboten, verrät der JBH-Vorstand. An verschiedenen Stationen im Außenbereich der Kinderburg zeigen die Vorschulkinder ihr musikalisches, schauspielerisches, sportliches und journalistisches Können. Dazu passend lautet das Motto der in diesem Jahr zum 13. Mal stattfindenden Veranstaltung auch „JBH Entenfestspiele“.

Die Ziehungen erfolgen über den Tag verteilt, bis alle Preisträger ermittelt sind. Noch am gleichen Tag werden die Sieger auf der Homepage der JBH eingestellt. 4500 Euro Erlös aus dem Verkauf der Wettscheine gehen wie immer an die JBH-Kitas „Veronika Keller” und „Die kleinen Strolche“. Laut Schlieder werden damit Investitionen und Projekte finanziert, die allein mit Fördermitteln nicht zu stemmen wären. „Wer nicht zu den Gewinnern gehört, hat so mit seinem Beitrag trotzdem den Kindern geholfen und unterstützt damit die wertvolle Arbeit der Kitas“, sagt der Projektleiter. Er hoffe, dass die Enten dann im nächsten Jahr wie gewohnt auf dem Mühlengraben um die Preise schwimmen.