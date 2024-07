Neues Konzept soll Sicherheit erhöhen Radfahren bleibt in der Siegburger Fußgängerzone weiterhin erlaubt

Mit ihrem Bürgerantrag hat eine Siegburgerin die Diskussion um das Radfahren in der Siegburger Fußgängerzone neu entfacht. Seit drei Jahren ist das offiziell erlaubt. Die damalige Mehrheitskoalition aus SPD, Grünen und FDP hatte die Freigabe durchgesetzt – vor allem, um eine klare Regelung zu schaffen, nachdem Fahrradfahren jahrelang toleriert worden war, so lange Radfahrer Rücksicht auf Passanten nahmen. Dass das auch jetzt nicht alle tun, darüber ist sich die Siegburger Politik einig. An der Frage nach einer Lösung scheiden sich allerdings die Geister.