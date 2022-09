Kommentar zur Zuständigkeiten im Verkehrssektor : Radikaler umdenken

Rhein-Sieg-Kreis Die Verkehrswende muss kommen. Keine Frage. Es gibt einfach zu viele Autos auf unseren Straßen und in unseren Städten. Verhaltensbarrieren dürfen aber erst aufgebaut werden, wenn es wirklich Alternativen dazu gibt. Und diese werden zu langsam entwickelt, weil die Zuständigkeiten zu komplex sind. Das muss sich dringend ändern, meint unser Autor.

Mehr als die Hälfte der Flächen in unseren Städten sind Autos vorbehalten. Sogar in so kleinen Orten wie Hangelar wird der Parkraum knapp, weil statistisch gesehen drei Menschen im Rhein-Sieg-Kreis zwei Autos unterhalten. Kein Wunder also, dass die Städte und Wohnquartiere vor Autos überquellen. Das hat nicht nur Folgen für die Luftqualität und den Klimawandel. Die Blechlawinen werden immer mehr zu einem Problem für die Wohn- und Lebensqualität. Mobilitätsforscher fordern daher schon längst ein radikales Umdenken – von uns Verbrauchern, aber auch von Politik, von Bus- und Bahnbetreibern, von der Autoindustrie, die meint, immer noch Autos nach dem Prinzip „größer, breiter, schneller“ bauen zu müssen. Da könnte schon eine Abkehr vom längst nicht mehr zeitgemäßen Dienstwagenprivileg helfen.

Ernsthafte Alternativen zum Auto schaffen

Die Verkehrswende braucht Bewegung von allen

Vor allem aber muss man Mobilität vernetzt denken. Das Zuständigkeitsgewirr in Deutschland bremst jede Entwicklung. Kein Wunder, dass manche Projekte nach Dekaden im Nirwana verenden. Es grenzt schon an Zauberei, dass die rechtsrheinische Rheinuferbahn Fortschritte macht. Das tut sie indes nur, weil der Rhein-Sieg-Kreis als federführende Gebietskörperschaft, (wie es so schön im Amtsdeutsch heißt) am Ball bleibt und Bonn und Köln immer wieder zum Handeln auffordert. Eine Zukunft hat dieses Prinzip aber nicht, wenn die Entwicklung der Region an wenigen einzelnen Personen hängt. Eine Reform des Verkehrssektors ist dringend gefordert.