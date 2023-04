So feiern Siegburger Muslime Was kommt beim Fastenbrechen im Ramadan auf den Tisch?

Bilal Ünal, Integrationsbeauftragter von Sankt Augustin, fährt heute Abend zur Moschee nach Siegburg. Auf der Fahrt spricht er über den muslimischen Fastenmonat Ramadan. Der hat in diesem Jahr am 22. März begonnen und endet am 21. April. Menschen auf Reisen, Kranke und Schwangere sollen nicht fasten. Es gehe auch nicht allein darum, nichts zu essen. Gläubige sollten im Allgemeinen rein bleiben und keinen Schaden anrichten. „Raucher zum Beispiel werden durch nichts vom Rauchen abgehalten. Der Ramadan aber schafft das“, so Ünal. Zumindest bis nach Sonnenuntergang, dem Zeitpunkt des Fastenbrechens. Anfang April geht die Sonne in Siegburg um viertel nach acht unter. Um kurz vor acht erreicht Ünal die Moschee in der Händelstraße. In der Küche sind fünf Frauen mit dem Vorbereiten des Essens beschäftigt. Sie zeigen die großen Töpfe mit Reis, Suppe und Salat. Gleich darauf packen sie die Gefäße wieder in Laken, um das Essen warm zu halten.