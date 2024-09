Zeitliche Verzögerung bei Sanierung Rathaus in Siegburg wird später fertig als geplant

Hinter dem Bauzaun lugt Engelbert Humperdinck hervor, neben ihm eine ganze Reihe weiterer Persönlichkeiten aus Siegburg. Zusammen bilden sie den neuen Bilderfries, der die Fensterfront des Rathauses an der Ecke Nogenter Platz/Friedensplatz ziert. Auch die neuen steinernen, hellen Fassadenelemente sind in weiten Teilen angebracht. Aktuell läuft vor allem der Innenausbau des Verwaltungssitzes, den die Stadt seit 2021 saniert. Einen aktuellen Sachstand gab die Verwaltung in ihrem Bau- und Sanierungsausschuss.