Schätzung für Bauprojekt : Sanierung des Siegburger Rathauses kostet 31,7 Millionen Euro

Siegburg Planer haben eine erste Kostenschätzung für den Umbau des Siegburger Rathauses vorgelegt. Sie gehen von 31,7 Millionen Euro aus. Einige Aspekte sind darin aber noch nicht enthalten.

Zahlen haben in den vergangenen Jahren immer wieder einmal im Raum gestanden, wenn es um die Zukunft des Siegburger Rathauses ging. Bislang waren es allerdings stets erste, grobe Kostenermittlungen. Ende 2018, als die Siegburger sich in einem Ratsbürgerentscheid für die Sanierung ihres Verwaltungssitzes ausgesprochen haben, war von rund 22,3 Millionen Euro die Rede. Inzwischen hat das Projekt die Stufe der Vorplanung erreicht und ist damit reif für eine erste Kostenschätzung. Die legte das Projektsteuerungsbüro BOS am späten Mittwochabend dem Sanierungsausschuss Rathaus vor. Demnach schätzen die Planer die Sanierungskosten derzeit auf 31,7 Millionen Euro.