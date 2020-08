Kosten werden steigen : Sanierung des Siegburger Rathauses wird teurer

Eine Kostenschätzung für die Arbeiten am Rathaus will die Verwaltung bis August vorlegen. Foto: Paul Kieras

Siegburg Die Politik in Siegburg hat den überarbeiteten Vorentwurf für die Sanierung des Rathauses abgesegnet. Eine Kostenschätzung will die Verwaltung bis Ende August vorlegen. Klar ist schon: Es wird teurer.

Es ist der nächste Schritt auf dem noch immer langen Weg hin zu einem sanierten Siegburger Rathaus : Architekt Klaus H. Petersen präsentierte dem Sanierungsausschuss Rathaus am Donnerstagabend seine überarbeitete Vorentwurfsplanung – und stieß damit auf positive Reaktionen. Das mit der Rathaussanierung beauftragte Planungsbüro Petersen Pörksen Partner hatte im Mai seine Vorentwurfsplanung präsentiert. In der Folge einigten sich die Fraktionen mehrheitlich auf einige Änderungswünsche, die Petersen nun eingearbeitet hat. Laut ihm ist die überarbeitete Fassung mit der Verwaltung, den Fachplanern und Architekt Peter Busmann abgestimmt. Der hat das Gebäude vor 58 Jahren entworfen und daher das Urheberrecht daran.

Das Ringen um die Zukunft des maroden Siegburger Rathauses zog sich über Jahre. Mehrere Optionen verwarf die Politik, sodass es am Ende nur noch um die Frage Sanierung oder Neubau auf dem Allianzparkplatz ging. Die beantworteten Ende 2018 die Siegburger selbst in einem Ratsbürgerentscheid. 50 Jahre nach der Rathauseinweihung sprachen sie sich mehrheitlich für dessen Sanierung aus. otn

Klaus H. Petersen stellte auch seine Pläne für die Rathausfassade vor. Diese bestehe zu 53 Prozent aus Fenstern und sei zu 47 Prozent geschlossen. Dabei sei zu beachten, „dass es sich um eine Sanierung und nicht um einen Neubau handelt. Das Gebäude darf seine historische Authentizität nicht verlieren“, mahnte er an. Daher müsse das vorhandene Raster für die Fassadenstruktur eingehalten werden. Weitere Vorgabe sei eine optimale Tageslichtausbeute für Arbeitsplätze und Nebenflächen. In Bezug auf die Kosten seien Vorfertigung, Elementierung und schnelle Bauzeit maßgeblich. Über dem Eingangsbereich und den Sälen möchte Petersen Akzente in der Fassade setzen.