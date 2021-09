Hinweise auf illegales Glücksspiel : Polizei durchsucht neun Objekte in der Region

Zahlreiche Kräfte der Polizei waren bei den Razzien im Einsatz. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Insgesamt neun Objekte hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen im Rhein-Sieg-Kreis und in Bonn durchsucht. Es gab Hinweise auf illegales Glücksspiel.



In einer groß angelegten Aktion ist die Polizei am Sonntagmorgen gegen illegales Glücksspiel in der Region vorgegangen. Zahlreiche Kräfte von SEK, Polizeihundertschaft und Kriminalpolizei durchsuchten dazu in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft insgesamt neun Objekte in Siegburg, Sankt Augustin, Troisdorf und Bonn.

Durchsucht wurden Gaststätten, Vereinsräume und Wohnungen, unter anderem an der Kaiserstraße in Siegburg. Bevor die Ermittler der Kriminalpolizei die Örtlichkeiten inspizieren konnten, stürmten Beamte eines Spezialeinsatzkommandos gegen 5 Uhr die Objekte. „Es gab Hinweise, dass Verdächtige bewaffnet sein könnten“, erklärte der Sprecher der Bonner Polizei, Robert Scholten, auf Nachfrage des GA das Vorgehen.

Beschlagnahmt wurden gleich mehrere Spieltische und Automaten, die in einem großen Lastwagen der Polizei abtransportiert wurden. Jene Spieltische, die nicht sichergestellt werden mussten, wurden noch vor Ort durch Polizisten zerstört, um meine weitere Nutzung zu verhindern. In einer Wohnung wurden auch Drogen gefunden.

Bei der Razzia in Siegburg an der Kaiserstraße wurden in einem großen Bus der Polizei mindestens 20 Personen, die in den durchsuchten Objekten angetroffen wurden, in Handfesseln befragt. Durchsucht wurden zudem mehrere Fahrzeuge, die vor den Objekten geparkt waren. Im Einsatz waren auch Diensthunde der Polizei.

In Sankt Augustin war ein Spielverein im so genannten Kaiserbau an der Mittelstraße im Visier der Ermittler. Mindestens zwei Männer wurden dort von der Polizei offenbar vorläufig festgenommen.

Den Durchsuchungen waren umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Den massiven Kräfteeinsatz erklärte Scholten damit, dass es überregionale Bezüge in dem Verfahren gebe. „Alles hat aber reibungslos geklappt und wir sind auf keinerlei Gegenwehr gestoßen“, sagte der Polizeisprecher weiter.