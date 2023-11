Reaktionen auf das endgültige Aus für den Siegburger Kaufhof „Es ist nicht irgendein Geschäft“

„Die Enttäuschung, dass wir eine Konstante des Handels verlieren, um die herum in den letzten fünf Jahrzehnten die Einkaufsstadt Siegburg wuchs, ist groß“, sagt Rosemann. Es sei eben nicht irgendein Geschäft, sondern ein Warenhaus, an dem Erinnerungen hingen. Deswegen habe sich die Stadt in den vergangenen Monaten immer wieder mit Unterstützungsangeboten in die Verhandlungen über den Erhalt der Filiale eingebracht. Rosemann: „Letztlich spielten Erwägungen außerhalb unseres Einflusses die entscheidende Rolle, die eine Fortführung nicht zuließen."