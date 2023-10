Anschlag in Siegburg Rechtsextreme Gruppierung attackiert Moschee

Die Moscheegemeinde der Ditib in Siegburg wurde am Freitagabend Opfer eines rechten Anschlags. Zwei junge Männer stiegen gegen 23.10 Uhr an der Moschee in der Händelstraße aus einem Auto, warfen zwei große Steine in die Glastür, legten einen Flyer ab und liefen dann weg. Das zeigt die Aufnahme der Sicherheitskameras der Moschee.