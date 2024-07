Reisefieber in den Sommerferien Das sind die Lieblingsreiseziele der Siegburger

Insgesamt 700 Reisen, hauptsächlich nach Mallorca, in die Türkei und nach Kreta, haben Urlauber in den Sommermonaten bei ihr und ihren Kollegen gebucht. Reiseziele im Osten und Nahen Osten seien hingegen weniger gefragt, so Koudaa. Das liege an der Nähe zu den Kriegsgebieten Ukraine und Israel/Gaza. Besonders das langjährig beliebte Reiseziel Bulgarien, das mit günstigen Preisen lockte, verliere Interessenten. Auch Jordanien im Nahen Osten sei nicht mehr so beliebt wie vorher.