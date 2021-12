Reisen über die Feiertage : Menschen aus dem Rhein-Sieg-Kreis zieht es Weihnachten in die Ferne

Auch aus der Region fliehen immer noch einige Menschen über die Feiertage ins Ausland. (Symbolbild) Foto: dpa/Christian Charisius

Rhein-Sieg-Kreis Reisen in der Weihnachtszeit ist, trotz derzeitiger Einschränkungen, weiterhin beliebt. Reisefachleute in Siegburg und Hennef wissen, wohin es Urlauber aus der Region zieht. Sie geben den einen oder anderen Tipp für das Reisen in Coronazeiten.