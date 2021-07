Start der Sommerferien in NRW : Reisewelle angerollt: So erlebt die Region den Ferienbeginn

Dona Dongart ist geimpft und hat ein sicheres Gefühl. Sie fliegt nach Kroatien. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Siegburg/Köln. Am ersten Tag der NRW-Sommerferien ist die Reisewelle angerollt - wenn auch noch eher verhalten. Mit welchem Gefühl starten die Menschen trotz Corona in den Urlaub? Wir haben uns auf der Raststätte Siegburg-West und am Flughafen Köln/Bonn unter den Reisenden umgehört.