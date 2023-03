Dokumentation „Rhein-Metal“ Film dokumentiert die Entwicklung der Metal-Szene im Rhein-Sieg-Kreis

Der Ursprung der Metal-Szene liegt im Rheinland und ist auf das Startdatum 1976 festzusetzen – darüber sind sich zumindest die Produzenten des Dokumentarfilm-Projekts „Rhein Metal – A Mind of Metal” sicher. „Die Band ‚Accept’ gründete sich 1976 in Solingen und genießt einen weltweiten Bekanntheitsgrad”, sagt Tobias Kuhl, Mitinhaber der Produktionsfirma Cologne Custom Studios. Die 1981 gegründete Band ‚Metallica’ habe sich von ihr inspirieren lassen. Auch andere international bekannte Bands, unter anderem ‚Blind Guardian‘ seien von den mythischen Erzählungen vom Rhein beeinflusst worden, so Kuhl. Für seinen Film ist er auch in Siegburg und Troisdorf unterwegs.