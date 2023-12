Rhein-Sieg-Kreis 46 Millionen Euro fließen in öffentlich geförderten Wohnungsbau

Auch wer sein Eigenheim selbst bewohne, bleibe mit einem Fördervolumen von rund 1,6 Millionen Euro in 2023 fester Bestandteil der sozialen Wohnraumförderung. „Gerade beim Betrachten dieser Zahlen, ist es für die gesamte Region umso wichtiger in diesen unsicheren Zeiten für Sicherheit zu sorgen, damit Neubau und energetische Modernisierung nach wie vor stattfinden können“, sagt Rosenstock. Wer in früheren Jahren schon gefördert wurde, kann von den günstigen Zinskonditionen der NRW.Bank profitieren. So hat der Kreis nach eigenen Angaben in diesem Jahr 24 Zinssenkungsbescheinigungen erteilt.