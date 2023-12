Feiertagsessen Diese Alternativen zum klassischen Weihnachtsessen gibt es in der Region

Saftige Braten und knusprige Gans: Das Weihnachtsmahl dreht sich hierzulande traditionell um Fleisch. Das führt an mancher Festtafel zu Zwist, denn die Anzahl der Menschen, die sich hierzulande selbst als Vegetarier einordnen, steigt stetig: Im Jahr 2023 lag sie laut der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse bei 8,12 Millionen. Damit waren es rund 220.000 Personen mehr als noch vor einem Jahr. Dabei geht es häufig nicht nur um das Vermeiden von Tierleid; auch ökologische Aspekte wie der Klimaschutz spielen bei vielen Vegetariern eine Rolle. Doch zur Weihnachtszeit, so scheint es, halten Menschen in der Region eher an Traditionen fest.