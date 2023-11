Ausstellung zum Tag gegen Gewalt an Frauen Porträts von Frauen, die ihre Wut nicht mehr verstecken

Sie fallen schon allein wegen ihrer Farbe ins Auge und ihre Botschaft ist unmissverständlich: „Stopp Gewalt gegen Frauen“. Vor zwei Jahren haben die Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-Sieg-Kreis die Aktion „Orange Bank“ initiiert, um damit ein deutliches Zeichen gegen die Diskriminierung und Gewalt an Frauen zu setzen. Mehr als 40 orangefarbene Bänke, die in Kooperation mit Schulen und Jugendeinrichtungen gebaut wurden, lenken inzwischen allein in den 19 Kreiskommunen die öffentliche Aufmerksamkeit auf ein gesellschaftliches Tabuthema. Das ist seit 1981 auch das Ziel des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am Samstag, 25. November.