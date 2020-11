Keine lokale Lockerung in Sicht : Rhein-Sieg-Kreis will Corona-Einsatz der Bundeswehr verlängern

Rhein-Sieg-Kreis will Corona-Einsatz der Bundeswehr verlängern

Keine lokale Lockerung in Sicht

Rhein-Sieg-Kreis Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es nach wie vor viele Corona-Ausbrüche, betroffen sind auch 28 Altenheime. Der Krisenstab bereitet zurzeit die Eröffnung von Impfzentren vor. Konkrete Standortvorschläge gibt es noch nicht.

Landrat Sebastian Schuster ist nicht zuversichtlich, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Sieg-Kreis auf weniger als 50 Neuinfektionen oder sogar unter 35 pro 100.000 Einwohner sinkt und so lokale Lockerungen möglich werden. Am Dientag lag der amtliche Wert bei 136,7. Zu Schwankungen kommt es laut Ralf Thomas, Leiter der Fachstelle Covid beim Kreis, weil auch die Zahl der übermittelten Laborergebnisse schwanke. „Wir sind zurzeit bei der Bearbeitung der Befunde nicht im Rückstand“, berichtete er.

Damit das so bleibt, hat Schuster die Bundeswehr um Verlängerung ihrer Unterstützung bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen gebeten. 31 Soldatinnen und Soldaten arbeiten zurzeit im Lagezentrum im Kreishaus. „Wir möchten die Bundeswehr gerne hier behalten und haben sehr gute Erfahrungen gemacht“, berichtete Schuster am Dienstag bei der Telefon-Pressekonferenz des Kreises.

Ausbrüche in Kitas und Pflegeeinrichtungen

Zu tun gibt es genug. Der Kreis verzeichnet Corona-Ausbrüche in 126 Einrichtungen, darunter 24 Kitas und 28 Pflegeeinrichtungen. Insgesamt wurden dort 679 Personen auf Sars-CoV-2 getestet. Laut Schuster ist die Zahl der Betroffenen im Haus am Eipbach in Eitorf auf 45 gestiegen, im Sankt-Antonius-Haus Siegburg gibt es inzwischen 55 positiv Getestete.