Wochenmärkte in Hangelar, Hennef, Troisdorf und Siegburg Das haben die Märkte der Region zu bieten

Ohne einen Wochenmarkt kam früher keine Stadt und keine Gemeinde aus. Eine Selbstverständlichkeit. Das hat sich längst verändert. In Niederkassel gibt es keinen, in Lohmar soll es ab 1. Mai wenigstens mal wieder einen „MarktArt“ geben. Im schönen Park an der Villa Friedlinde werden zwischen 11 und 17 Uhr Kunsthandwerk und Flohmarkt angeboten. Und als Geheimtipp gilt auch der Kunsthandwerker- und Flohmarkt am Wasserfall Windeck-Schladern. Aber wo gibt es noch Märkte, auf denen Kunden regionale Produkte kaufen können? Es sind nicht mehr viele. Zuletzt hat der Feierabendmarkt in Birlinghoven, den der Bürgerverein ins Leben gerufen hatte, nach vier Jahren das Ende erklärt. Der Grund: zu große Kaufzurückhaltung und die teure Marktversicherung ließen es nicht mehr zu, ihn zu veranstalten.