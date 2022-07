Kreisbrandmeister geht : Dirk Engstenberg wechselt ins NRW-Innenministerium

Rhein-Sieg-Kreis Kreisbrandmeister Dirk Engstenberg verlässt den Rhein-Sieg-Kreis – jedenfalls beruflich. In Zukunft wird Engstenberg sich auf Landesebene mit der Gefahrenabwehr beschäftigen.

Dirk Engstenberg, seit 2014 Kreisbrandmeister im Rhein-Sieg-Kreis, verlässt den Kreis. In Zukunft wird er sich im Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen mit Gefahrenabwehr beschäftigen, bestätigte die Pressestelle des Rhein-Sieg-Kreises am Mittwochnachmittag.

Seit 2014 ist Engstenberg der oberste Feuerwehrmann des Rhein-Sieg-Kreises. Ihm unterstehen 109 Feuerwehreinheiten mit rund 3610 aktiven ehrenamtlichen, 1551 Jugendlichen und rund 120 hauptamtlichen Wehrleuten in Troisdorf und Siegburg. Dazu kommen noch 163 Werksfeuerwehrleute der Unternehmen Evonik in Niederkassel und Siegwerk in Siegburg.