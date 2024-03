Autos im Rhein-Sieg-Kreis Kreis erweitert Terminvergabe für das Straßenverkehrsamt

Ohne Termin geht schon seit ein paar Jahren nichts mehr in den Zulassungsstellen des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg und Meckenheim. Wer ein Auto oder Motorrad an-, ab- oder ummelden oder eine Änderung im Führerschein vornehmen lassen will, muss zuvor einen Termin beim Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises ausmachen, online oder telefonisch. Dazu ist die Verwaltung übergegangen, um die vorher langen Wartezeiten in den Zulassungsstellen zu verkürzen. Mit der Folge, dass immer wieder Klagen darüber laut werden, dass es gar nicht so einfach ist, einen solchen Termin online zu reservieren. Da helfe es auch nichts, sich früh morgens den Wecker zu stellen, heißt es da etwa. Der Kreis hat auf die Kritik reagiert und den Zeitraum für die Online-Terminvergabe erweitert.