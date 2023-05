Klimafond Rhein-Sieg-Kreis stockt Förderung von Balkon-Photovoltaik auf

Nachdem bis zum Ende des Förderzeitraums am 28. April insgesamt 4.441 Anträge zur Förderung von Stecker-Photovoltaik bei der Kreisverwaltung eingegangen sind, musste das Los entscheiden: Allen eingegangenen Anträgen hat der Kreis daher am 4. Mai per Zufallsverfahren eine aufsteigende Zahl zugelost. Die ersten 500 Anträge, die die Antragsbedingungen erfüllen, erhalten nach entsprechender Prüfung, voraussichtlich bis Ende Mai, eine Förderzusage.