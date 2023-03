Resolution zur Zukunft von Bus und Bahn Kreistag fordert eine nachhaltige Finanzierung des Nahverkehrs

Die Verkehrsverbünde in NRW haben schon die rote Flagge gehisst – jetzt hat sich auch der Kreistag einstimmig der Resolution zu einer „nachhaltigen Finanzierung für einen Nahverkehr“ angeschlossen. Sie richtet sich an die Mitglieder des Bundes- und Landtages sowie an das Umwelt- und Finanzministerium von NRW. Die steigenden Kosten beim ÖPNV machen den Kommunen ja schon seit geraumer Zeit Kopfzerbrechen. Im vergangenen Herbst beschlossen die Kommunen und der Nahverkehr Rheinland, der sich heute Go.Rheinland nennt, drastische Tariferhöhungen, weil die Zuschüsse, die Städte und Kreise zahlen müssen, immer höher werden.