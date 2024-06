Interview Dehoga-Chef Bernd Kranz EM-Auftakt: Was Gastronomen und Hoteliers für ein zweites Sommermärchen alles unternehmen

Die Fußball-Saison ist eigentlich vorüber, alle Titel und Pokale sind vergeben – bis auf einen mit ganz besonderer Strahlkraft: der Coupe Henri Delaunay, die Gewinntrophäe der Fußball-Europameisterschaft. Am Freitag, 14. Juni, beginnt die EM in Deutschland. Viele hoffen, nicht nur wegen des anhaltend guten Sommerwetters, auf eine Wiederholung des „Sommermärchens“ zur Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Auch für die Gastronomen und Hoteliers der Region ist das Turnier mit großen Hoffnungen verbunden. Welche, darüber sprach mit Bernd Kranz, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Rhein-Sieg-Kreis, Mario Quadt.