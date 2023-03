Einbürgerung im Rhein-Sieg-Kreis Geflüchtete Syrer freuen sich über ihre deutsche Staatsbürgerschaft

Für Maamo Alarmo fühlt es sich gut an, nun dazuzugehören. Der 21-Jährige, der in Aleppo geboren wurde, sieht seine Einbürgerung als persönlichen Erfolg. „Schließlich habe ich auch eine Menge Arbeit reingesteckt“, sagt er. Der junge Mann in weißem Hemd und schwarzem Mantel ist allein ins Kreishaus nach Siegburg gekommen, um seine Einbürgerungsurkunde entgegenzunehmen. Rachid Hasan aus Rheinbach ist in Begleitung seiner Frau bei der Feierstunde dabei. Der 39-Jährige sagt: „Der deutsche Pass macht es uns leichter, eine Zukunft auszubauen – auch für unsere Kinder.“ Seine Frau Samira Alo nickt: „Hier ist es besser und sicherer als in Syrien, denn dort herrscht noch immer Krieg.“