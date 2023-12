Hochwasser an der Sieg Entwarnung für den Eitorfer Deich

Nicht nur der Rhein führte an den Weihnachtstagen Hochwasser. Auch an Sieg und Agger stiegen die Pegel deutlich an. In vielen Gebieten führte das Hochwasser zu Straßensperrungen. Die Feuerwehren waren an den Weihnachtstagen im Dauereinsatz, pumpten Keller leer oder befreiten Unterführungen von Wasser und Schlamm. Wie von den Einsatzleitungen erwartet, war der Scheitelpunkt am Dienstag erreicht worden. Seit Dienstagmittag herrschte trotz immer noch angespannter Lage zusehends vorsichtige Entspannung. Hier eine Übersicht zur Lage.