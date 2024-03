Grundstücksmarktbericht Immobilienpreise im Rhein-Sieg-Kreis deutlich günstiger

So wenige Häuser und Grundstücke wurden im Rhein-Sieg-Kreis schon lange nicht mehr verkauft. Martin Kütt, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, meldet jedenfalls für 2023 Umsatzeinbrüche und eine historisch niedrige Anzahl an Transaktionen. „Unsere Kaufpreisauswertungen zeigen, dass die Preise im Jahresdurchschnitt 2023 in einigen Segmenten deutlich günstiger werden“, so Kütt.