Weihnachtsmessen im Rhein-Sieg-Kreis Auch seltene Kirchgänger sollen sich wohlfühlen

Manche Menschen zieht es vor allem an Weihnachten in die Gotteshäuser, obwohl sie während des gesamten Jahres nicht ein einziges Mal eine Kirche betreten haben. Vielleicht ist es die besinnliche und feierliche Stimmung, die von Christmetten und Weihnachtsgottesdiensten ausgeht, dass Menschen, die normalerweise auf den sonntäglichen Kirchgang verzichten, an Heiligabend sich in Kirchbänke setzen, um gemeinsam das Fest zur Geburt Christi zu feiern. Früher durften sich diese Menschen ob ihrer seltenen Kirchgänge auch schon mal etwas von einem Pfarrer anhören. Das gibt es heute so nicht mehr.