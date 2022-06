700 Datenträger sichergestellt : Razzia gegen Kinderpornografie im Rhein-Sieg-Kreis

Siegburg Bei einer Razzia gegen Kinderpornografie hat die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis Wohnungen von 18 Verdächtigen durchsucht. Dabei stellten sie rund 700 Computer, Tablets, Handys und weitere Datenträger sicher.

Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Polizei bei mehreren Verdächtigen im Rhein-Sieg-Kreis Hunderte Computer, Tablets, Notebooks, Handys und weitere Datenträger sichergestellt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach durchsuchten neun Teams am 2. Juni 18 Wohnungen und Objekte im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg-Kreis. Die Aktion habe bereits am vergangenen Donnerstag stattgefunden.